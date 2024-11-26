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لحظة بلحظة.. الأهلي 4-1 استاد أبيدجان.. هدف كهربا

05:15 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    حسين الشحات يحتفل بهدفه في مرمى ستاد أبيدجان (4)
  • عرض 15 صورة
    حسين الشحات يحتفل بهدفه في مرمى ستاد أبيدجان (2)
  • عرض 15 صورة
    أفشة يحتفل بهدفه في مرمى ستاد أبيدجان (1)
  • عرض 15 صورة
    حسين الشحات يحتفل بهدفه في مرمى ستاد أبيدجان (1)
  • عرض 15 صورة
    أفشة يحتفل بهدفه في مرمى ستاد أبيدجان (3)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ضد أبيدجان
  • عرض 15 صورة
    كعربا يتحدث مع الحكم
  • عرض 15 صورة
    أفشة يحتفل بهدفه في مرمى ستاد أبيدجان (2)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ضد ستاد أبيدجان
  • عرض 15 صورة
    كهربا يحتفل بهدفه في مرمى أبيدجان (1)
  • عرض 15 صورة
    كهربا يحتفل بهدفه في مرمى أبيدجان (4)
  • عرض 15 صورة
    كهربا يحتفل بهدفه في مرمى أبيدجان (2)
  • عرض 15 صورة
    حسين الشحات يحتفل بهدفه في مرمى ستاد أبيدجان (5)
  • عرض 15 صورة
    كهربا يحتفل بهدفه في مرمى أبيدجان (3)
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متابعة - محمد القرش:

تصوير - أسامة عبد النبي

يستضيف النادي الأهلي نظيره استاد أبيدجان اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد ومحمود كهربا.

ملخص شوط المباراة الأول

تسديدة قوية من طاهر محمد طاهر لكن يتصدى لها دفاعات أبيدجان في الدقيقة 6

محود كهربا يسجل هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 14

محمد مجدي أفشة يسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 21

تسديدة قوية من لاعب أبيدجان لكن تمر بجانب مرمى الأهلي في الدقيقة 23

حسين الشحات يسجل هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 26

فريق استاد أبيدجان يسجل الهدف الأول في الدقيقة 30

كهربا يهدر هدفا محققا في الدقيقة 35

خطأ لصالح الأهلي من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 37

انتهاء شوط المباراة الأول بتقدم الأهلي

ملخض شوط المباراة الثاني

كهربا يسجل هدف الأهلي الرابع في الدقيقة 48

بث مباشر مباراة الاهلي الاهلي ماتش الاهلي اليوم كهربا الأهلي ضد استاد ابيدجان
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لحظة بلحظة.. الأهلي 4-1 استاد أبيدجان