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متابعة - محمد القرش:

تصوير - أسامة عبد النبي

يستضيف النادي الأهلي نظيره استاد أبيدجان اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد ومحمود كهربا.

ملخص شوط المباراة الأول

تسديدة قوية من طاهر محمد طاهر لكن يتصدى لها دفاعات أبيدجان في الدقيقة 6

محود كهربا يسجل هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 14

محمد مجدي أفشة يسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 21

تسديدة قوية من لاعب أبيدجان لكن تمر بجانب مرمى الأهلي في الدقيقة 23

حسين الشحات يسجل هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 26

فريق استاد أبيدجان يسجل الهدف الأول في الدقيقة 30

⚽️🔥 كاسوم كوني يقلص الفارق بإحرازه الهدف الأول لفريق ستاد أبيدجان برأسية متقنة#دوري_أبطال_أفريقيا | #الأهلي_ستاد_أبيدجان#CAFChampionsLeague pic.twitter.com/Mfi756olAw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2024

كهربا يهدر هدفا محققا في الدقيقة 35

خطأ لصالح الأهلي من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 37

انتهاء شوط المباراة الأول بتقدم الأهلي

ملخض شوط المباراة الثاني

كهربا يسجل هدف الأهلي الرابع في الدقيقة 48