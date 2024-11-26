لحجز بطاقة التأهل.. تشكيل منتخب مصر للشباب لمواجهة تونس في بطولة شمال إفريقيا

كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما بقيادة البرازيلي، ميكالي، التشكيل الرسمي لمواجهة تونس.

ويستضيف الفراعنة تونس ضمن مواجهات الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

تشكيل منتخب مصر للشباب لمواجهة تونس

شيف عبد المنعم - سيف الدين عصام - أحمد عابدين - عبد الله بستانجي - محمود لبيب - محمد سمير - أحمد كباكا - مروان محمود - أحمد أشرف - عمرو خالد بيبو - محمد زعلوك.

ولا يوجد أمام منتخب مصر سوى الفوز لحجز بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2025.

ترتيب بطولة شمال إفريقيا للشباب تحت 20 عاما

1. المغرب (10 نقاط) - 4 مباريات

2. تونس (6 نقاط) - 3 مباريات

3. مصر (4 نقاط) - 3 مباريات

4. الجزائر (نقطتان) - 3 مباريات

5. ليبيا (دون نقاط) - 3 مباريات