لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما- شمال أفريقيا

مصر - شباب

- -
18:00

تونس - الشباب

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

استاد أبيدجان

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

ساجرادا اسبيرانسا

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

بريست

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
22:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

لايبزيج

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

فينورد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

لحجز بطاقة التأهل.. تشكيل منتخب مصر للشباب لمواجهة تونس في بطولة شمال إفريقيا

05:06 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

منتخب شباب مصر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما بقيادة البرازيلي، ميكالي، التشكيل الرسمي لمواجهة تونس.

ويستضيف الفراعنة تونس ضمن مواجهات الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

تشكيل منتخب مصر للشباب لمواجهة تونس

شيف عبد المنعم - سيف الدين عصام - أحمد عابدين - عبد الله بستانجي - محمود لبيب - محمد سمير - أحمد كباكا - مروان محمود - أحمد أشرف - عمرو خالد بيبو - محمد زعلوك.

ولا يوجد أمام منتخب مصر سوى الفوز لحجز بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2025.

ترتيب بطولة شمال إفريقيا للشباب تحت 20 عاما

1. المغرب (10 نقاط) - 4 مباريات

2. تونس (6 نقاط) - 3 مباريات

3. مصر (4 نقاط) - 3 مباريات

4. الجزائر (نقطتان) - 3 مباريات

5. ليبيا (دون نقاط) - 3 مباريات

منتخب مصر للشباب تشكيل منتخب مصر للشباب منتخب مصر ضد تونس بطولة شمال إفريقيا للشباب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قناة مفتوحة.. شاهد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان بدوري الأبطال مجانا
حجز شقق سكن لكل المصريين.. زحام وطوابير أمام مكاتب البريد- صور