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بعد اقتراب رحيله.. صلاح بين تخطي ذكريات تشيلسي وصناعة التاريخ مع ليفربول

05:00 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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    محمد صلاح (2)
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    صلاح يحنل لقب كأس العالم للأندية
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    صلاح يحمل لقب الدرع الخيرية
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    صلاح يحمل لقب السوبر الأوروبي
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    محمد صلاح يحمل لقب دوري أبطال أوروبا (2)
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    محمد صلاح يحمل لقب دوري أبطال أوروبا (1)
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    محمد صلاح (1)
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    صلاح مع زوجته وانتيه
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    صلاح يحمل لقب الدوري الإنجليزي
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كتب - محمد القرش:

اقترب النجم المصري، محمد صلاح، من الرحيل عن ليفربول بعد 7 سنوات تاريخية داخل جدران الريدز.

وأشار صلاح في تصريحاته عبر "ذا أثليتيك" أنه قريب من الرحيل حتى الآن، حيث لم يتلق أي عروض من إدارة ليفربول من أجل تجديد العقد.

وحقق صلاح الكثير من الألقاب والإنجازات والأرقام القياسية تحت ظل ليفربول، حيث حصد 8 بطولات بيتهم، دوري أبطال أوروبا ودوري إنجليزي وكأس عالم للأندية.

وخلال 367 مباراة مع ليفربول بجميع المسابقات، ساهم في 322 هدفا (سجل 223 هدفا وقدم 99 تمريرة حاسمة).

وجاءت كل تلك الإنجازات بعد تجربة صلاح "السيئة" مع تشيلسي خلال موسم 2014/15.

ونعرض لكم 10 صور ترصد مسيرة صلاح التاريخية مع ليفربول، يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الصور الموضوعة أعلاه:

صلاح ليفربول مسيرة صلاح تشيلسي الدوري الإنجليزي
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