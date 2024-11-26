ضربة قوية لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

56% بسبب طريف.. مفارقة في عدد البطاقات الصفراء التي حصل عليها محمد

كتب - محمد القرش:

اقترب النجم المصري، محمد صلاح، من الرحيل عن ليفربول بعد 7 سنوات تاريخية داخل جدران الريدز.

وأشار صلاح في تصريحاته عبر "ذا أثليتيك" أنه قريب من الرحيل حتى الآن، حيث لم يتلق أي عروض من إدارة ليفربول من أجل تجديد العقد.

وحقق صلاح الكثير من الألقاب والإنجازات والأرقام القياسية تحت ظل ليفربول، حيث حصد 8 بطولات بيتهم، دوري أبطال أوروبا ودوري إنجليزي وكأس عالم للأندية.

وخلال 367 مباراة مع ليفربول بجميع المسابقات، ساهم في 322 هدفا (سجل 223 هدفا وقدم 99 تمريرة حاسمة).

وجاءت كل تلك الإنجازات بعد تجربة صلاح "السيئة" مع تشيلسي خلال موسم 2014/15.

ونعرض لكم 10 صور ترصد مسيرة صلاح التاريخية مع ليفربول، يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الصور الموضوعة أعلاه: