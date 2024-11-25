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بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة ساجرادا في دوري أبطال أفريقيا

08:59 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

بيراميدز

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كتبت - نهى خورشيد

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة اللاعبين استعدادًا لملاقاة ساجرادا الأنجولي، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وضمت قائمة اللاعبين كلاً من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - رمضان صبحي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - يوسف أوباما - دودو الجباس.

فيما يغيب عن قائمة المباراة كل من أحمد سامي وبلاتي توريه وأسامة جلال ومحمود دونجا بسبب الإصابة، بجانب غياب صديق إيجولا لعدم قيده في القائمة الأفريقية.

بيراميدز ساجرادا دوري أبطال أفريقيا
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