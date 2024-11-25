56% بسبب طريف.. مفارقة في عدد البطاقات الصفراء التي حصل عليها محمد صلاح بالدوري الإنجليزي

ضربة قوية لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز ساوثهامبتون بثلاثية مقابل هدفين خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، هذا كان الخبر الرئيسي بجانب تقدمه للمركز الثاني بجدول ترتيب هدافي المسابقة.

ولكن ماكان فرعيًا هو حصوله على البطاقة الصفراء بعد احتفاله بخلع قميصه بعد تسجيله الهدف الثاني له في المباراة والثالث لفريقه بالدقيقة 83 من ركلة جزاء.

البطاقة الصفراء هذه تُعد التاسعة له بالدوري الإنجليزي مع ليفربول ولكن المفارقة كانت أن 5 بطاقات من التسع كانت بسبب احتفاله بخلع قميصه بنسبة 56%.

وخاض صاحب الـ 32 عاماً إجمالاً مع ليفربول 367 مباراة سجل خلالها 223 هدفًا وصنع 99 لزملائه.

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