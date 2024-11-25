أهلي جدة يتصدر مؤقتًا مجموعته بدوري أبطال آسيا للنخبة بالفوز على العين الإماراتي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تصدر فريق أهلي جدة السعودي مجموعته بدوري أبطال آسيا للنخبة مؤقتًا بعد الفوز بهدفين مقابل هدف على مستضيفه العين الإماراتي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

وسجل هدفا الأهلي خلال المباراة اللاعب إيفان توني في الدققتين 70 و74، فيما سجل كاكو هدف العين بالدقيقة 90+3.

ورفع الفوز رصيد فريق الأهلي إلى النقطة 15 في صدارة مؤقتة للمجموعة بفارق 3 نقاط عن الهلال الوصيف المتبقي له مباراة الجولة الخامسة.

ويتذيل فريق العين جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

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