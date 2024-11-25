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"أهدرت فرصة ذهبية".. وليد الفراج يوجه نصيحة لمحمد صلاح

04:07 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    الإعلامي السعودي وليد الفراج
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 13 صورة
    وليد الفراج
  • عرض 13 صورة
    صلاح
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 13 صورة
    وليد الفراج مقدم برامج على قناة إم بي سي أكشن بالسعودية
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    محمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    النجم المصري محمد صلاح
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كتب - محمد القرش:

وجه الإعلامي الرياضي السعودي، وليد الفراج، نصيحة مهمة للاعب ليفربول محمد صلاح، بعد تصريحات اقتراب رحيله عن الريدز.

ونشر وليد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو تصريحات صلاح، وعلق: "استغرب خيبة الأمل التي يشعر بها النجم العالمي محمد صلاح بسبب عدم اهتمام ليفربول بالتجديد".

وأضاف: "هناك لا توجد مشاعر بل مصالح متبادلة ومؤقتة، لقد كانت لديك فرصة ذهبية اهدرتها الموسم الماضي بسبب حسابات عاطفية، نصيحتي لنجمنا الكبير، اترك بريطانيا وأنت نجم كبير".

وكان قد أشار صلاح في تصريحاته التي أثارت الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أنه أصبح قريب من مغادرة ليفربول أكثر من أي وقت مضى.

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صلاح تصريحات صلاح وليد الفراج ليفربول الدوري الإنجليزي
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