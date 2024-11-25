"أهدرت فرصة ذهبية".. وليد الفراج يوجه نصيحة لمحمد صلاح

ضربة قوية لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد القرش:

وجه الإعلامي الرياضي السعودي، وليد الفراج، نصيحة مهمة للاعب ليفربول محمد صلاح، بعد تصريحات اقتراب رحيله عن الريدز.

ونشر وليد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو تصريحات صلاح، وعلق: "استغرب خيبة الأمل التي يشعر بها النجم العالمي محمد صلاح بسبب عدم اهتمام ليفربول بالتجديد".

وأضاف: "هناك لا توجد مشاعر بل مصالح متبادلة ومؤقتة، لقد كانت لديك فرصة ذهبية اهدرتها الموسم الماضي بسبب حسابات عاطفية، نصيحتي لنجمنا الكبير، اترك بريطانيا وأنت نجم كبير".

وكان قد أشار صلاح في تصريحاته التي أثارت الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أنه أصبح قريب من مغادرة ليفربول أكثر من أي وقت مضى.

استغرب خيبه الأمل التي يشعر بها النجم العالمي محمد صلاح بسبب عدم اهتمام ليفربول بالتجديد ،هناك لا توجد مشاعر بل مصالح متبادله ومؤقته ، لقد كانت لديك فرصة ذهبيه أهدرتها الموسم الماضي بسبب حسابات عاطفيه ، نصيحتي لنجمنا الكبير ، اترك بريطانيا وأنت نجم كبيرpic.twitter.com/41sneZUUmY — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) November 25, 2024

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