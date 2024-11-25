"أشعر بالارتياح".. جوارديولا يكشف سبب هزائم مانشستر سيتي المتتالية

كتب - محمد القرش:

تحدث المدرب الإسباني، بيب جوارديولا، عن هزائم المتتالية التي تعرض لها مانشستر سيتي خلال الفترة الماضية، في المؤتمر الصحفي لمباراة فينورد بدوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "فريق مانشستر سيتي لا يحتاج للتجديد في أي شئ، وبالطبع لن نتمكن من الفوز بسبعة ألقاب دوري إنجليزي ممتاز في ثماني سنوات، مستحيل".

وأضاف: "شارك اللاعبون في الكثير من الدقائق خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى العديد من الإصابات وهذا أمر غير مُعتاد".

وأوضح: "نلعب عادة بأربعة مدافعين، لكننا نعاني من الإصابات، واضطررنا إلى إشراك جوندوجان، أفضل لاعب وسط هجومي لدينا، كلاعب وسط دفاعي بسبب الإصابات".

وواصل: "لدينا أربعة أو خمسة لاعبين في مركز الجناح، ولكننا لم نستطع أن نُشرك إلا لاعب واحد، كان فودين ممتازًا في هذا المركز، لكنه يعاني من بعض المشاكل البسيطة، كما تعرض كيفن للإصابة، هذا هو الواقع وعلينا أن نتكيف مع هذا الوضع".

وأردف: "في بداية الموسم كنا في المركز الأول، وما زلنا في المركز الثاني، الأمر لا يتعلق بالنتائج الآن، بل بالأداء، الذي كان جيدًا في بداية الموسم، باستثناء مباراة بورنموث".

واختتم مدرب مانشستر سيتي: "يمكننا التعامل مع إصابة لاعب أو لاعبين، ولكن ليس أربعة أو خمسة في مراكز مهمة، وأنا أثق في قدرة هؤلاء اللاعبين على العودة وتخطي كل تلك الصعوبات لذلك أشعر بالارتياح".

ويستضيف السيتي نظيره فينورد غدا الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مواجهات دوري أبطال أوروبا.

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