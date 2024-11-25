الملعب أزمة نادي بلطيم والمسابقات تؤجل مباراته مع الحامول

كفر الشيخ - إسلام عمار:

يعيش نادي بلطيم في كفر الشيخ، على مدار الأيام الماضية في أزمة حقيقية بسبب عدم توافر الملعب الذي تجرى عليه مبارياته التي تجرى ضمن منافسات المجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث، وذلك في ظل إعادة بناء وتخطيط ملعب النادي الأساسي ما قبل بداية الموسم الحالي 2024 - 2025.

كانت لجنة مسابقات المجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث والتي تضم أندية الغربية وكفر الشيخ، وينافس فيها فريق الكرة بنادي بلطيم اعتمدت ملعب نادي الحامول كملعب خاص لفريق بلطيم تقام عليه مبارياته.

وبعد مرور 4 جولات من منافسات المجموعة قرر مجلس إدارة النادي اختيار ملعب مركز شباب بلطيم لإقامة مباريات الفريق عليه عقب افتتاحه مؤخرًا من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ الأخيرة.

ووفق ذلك جرى إخطار لجنة مسابقات المجموعة بالملعب الجديد تمهيدًا لإقامة أولى مباريات الفريق عليه في منافسات الجولة السادسة بمباراة الفريق البلطيمي مع شقيقه نادي الحامول.

وفي ظل استعدادات إدارة النادي بشأن تجهيز ملعب مركز شباب بلطيم فدائمًا ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن إذ تلقت إدارة النادي رفضًا من الجهات الأمنية بشأن اعتماد الملعب لصالح فريق النادي ليصبح مسئوليه في حيرة من أمرهم وسط استمرار أحداث أزمة الملعب التي تعيشها إدارة النادي.

ومع ذلك لم تجد إدارة نادي بلطيم الرياضي أي وسيلة أمامها سوى مخاطية لجنة مسابقات المجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث التي ينافس فيها الفريق البلطيمي بتأجيل مباراة الفريق المقبلة مع شقيقه الحامول لحين إيجاد الملعب لاعتماده بالمواصفات الأمنية.

ووفق ذلك قررت لجنة مسابقات المجموعة برئاسة جورج ميلاد، رئيس اللجنة، وتحت إشرف هشام علي، مقرر اللجنة تأجيل مباراة بلطيم والحامول المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر الجاري بسبب الرفض الأمني لإقامة المباراة على ملعب مركز شباب بلطيم.

وحددت اللجنة يوم الثلاثاء 3 ديسمبر المقبل موعدًا لإقامة المباراة على الملعب التي تستقر إدارة النادي عليه مع إلزام إدارة النادي بموافاة اللجنة بالملعب الجديد في موعد غايته الخميس 28 نوفمبر الجاري مصحوبًا بالموافقة الأمنية حتى يتسنى للجنة إخطار الأندية المنافسة في المجموعة بشأن الملعب الجديد.