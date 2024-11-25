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ضربة قوية لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

01:39 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    فينيسيوس ومبابي
  • عرض 10 صورة
    فينيسيوس جونيور
  • عرض 10 صورة
    فينيسيوس ومبابي
  • عرض 10 صورة
    فينيسيوس لاعب ريال مدريد
  • عرض 10 صورة
    فينيسيوس
  • عرض 10 صورة
    فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد
  • عرض 10 صورة
    فينيسيوس جونيور
  • عرض 10 صورة
    ريال مدريد تشيلسي فينيسيوس
  • عرض 10 صورة
    ريال مدريد برشلونة فينيسيوس جونيور
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كتب - محمد القرش:

تعرض نادي ليفربول لضربة قوية قبل مواجهة ليفربول في الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأعلن ريال مدريد منذ قليل عن إصابة نجم الفريق، فينيسيوس جونيور، قبل يومين من مواجهة الريدز.

وأوضح ريال مدريد في بيان رسمي أن إصابة فينيسيوس في عضلة الفخذ بساقه اليسرى، وسيتم متابعة تطور حالته خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يحل الريال ضيفا على ليفربول يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

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