كم هدف يفصل بين صلاح وهنري في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ؟

كتب - محمد القرش:

اقترب الأسطورة المصرية، محمد صلاح، من اللحاق بتيري هنري في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 167 هدفا في الدوري الإنجليزي، بعدما سجل ثنائية في مرمى ساوثهامبتون أمس الأحد.

ويحتل صلاح المركز الثامن في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، بفارق 8 أهداف فقط عن تيري هنري المعتزل.

قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

1.آلان شيرر - 260 هدفا في 441 مباراة

2.هاري كين - 213 هدفا في 320 مباراة

3.واين روني - 208 هدفا في 491 مباراة

4.أندي كول - 187 هدفا في 414 مباراة

5.أجويرو - 184 هدفا في 275 مباراة

6.لامبارد - 177 هدفا في 609 مباراة

7.تيري هنري - 175 هدفا في 258 مباراة

8.محمد صلاح - 167 هدفا في 275 مباراة

9.روبي فاولر - 163 هدفا في 379 مباراة

10.جيرمين ديفو - 162 هدفا في 496 مباراة

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