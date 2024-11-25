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أرقام تاريخية.. ماذا قدم محمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

11:44 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح نجم ليفربول
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    النجم المصري محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح نجم ليفربول
  • عرض 10 صورة
    النجم المصري محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح وأسرته
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح وأسرته
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كتب - محمد القرش:

واصل النجم المصري، محمد صلاح، التألق وتحقيق الأرقام القياسية مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، حيث سجل هدفين مع الريدز في مرمى ساوثهامبتون أمس الأحد.

ووصل صلاح إلى هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي خارج ملعب أنفيلد منذ انضمامه إلى ليفربول.

ويحتل صلاح المركز الثامن في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، برصيد 167 هدفا خلال 275 مباراة.

ماذا قدم صلاح في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ؟

لعب صلاح في الدوري الإنجليزي بـ 275 مباراة، ساهم خلالهم في 242 هدفا (سجل 167 هدفا وقدم 75 تمريرة حاسمة).

موسم 2013/2014 - هدفان - تشيلسي

موسم 2017/2018 - 32 هدفا - ليفربول

موسم 2018/2019 - 22 هدفا - ليفربول

موسم 2019/2020 - 19 هدفا - ليفربول

موسم 2020/2021 - 22 هدفا - ليفربول

موسم 2021/2022 - 23 هدفا - ليفربول

موسم 2022/2023 - 19 هدفا - ليفربول

موسم 2023/2024 - 18 هدفا - ليفربول

موسم 2024/2025 - 10 أهداف - ليفربول.. حتى الآن

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