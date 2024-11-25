موعد مباراة العين ضد أهلي جدة في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي العين الإماراتي مع نظيره أهلي جدة اليوم الاثنين 25 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا 2024/25.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا على استاد هزاع بن زايد، وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات "ssc" السعودية، و"بي إن سبورتس" القطرية.

الجدير بالذكر أن العين الإماراتي يحتل المركز الأخير في ترتيب دوري أبطال آسيا برصيد نقطة وحيدة، بينما يحتل أهلي جدة المركز الثاني برصيد 12 نقطة.