فانتازي.. ارتفاع جديد في سعر محمد صلاح

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الاثنين ارتفاع سعر نجم ليفربول، محمد صلاح، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الاثنين 25 نوفمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

بوكايو ساكا (آرسنال) 10.2 مليون جنيه إسترليني

جويل فيلتمان (برايتون) 4.6 مليون جنيه إسترليني

محمد صلاح (ليفربول) 13.1 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

دوايت ماكنيل (إيفرتون) 5.6 مليون جنيه إسترليني

ووت فايس (ليستر) 4.1 مليون جنيه إسترليني

لويس دياز (ليفربول) 7.6 مليون جنيه إسترليني