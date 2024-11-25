حل وحيد.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية للشباب؟

كتب - محمد القرش:

اقتربت بطولة شمال إفريقيا للشباب المقامة في مصر على الإنتهاء، حيث تقام الجولة الأخيرة غدا الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر.

ويلاقي منتخب مصر نظيره تونس في الجولة الرابعة من بطولة شمال إفريقيا غدا الثلاثاء، على ملعب استاد هيئة قناة السويس.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على نظيره التونسي وحصد الـ3 نقاط من أجل التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب 2025.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في بطولة شمال إفريقيا برصيد 4 نقاط، خلف المنتخب التونسي صاحب الـ6 نقاط، والمتصدر المغرب "10 نقاط".

ترتيب بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما

1. المغرب (10 نقاط) - 4 مباريات

2. تونس (6 نقاط) - 3 مباريات

3. مصر (4 نقاط) - 3 مباريات

4. الجزائر (نقطتان) - 3 مباريات

5. ليبيا (دون نقاط) - 3 مباريات

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