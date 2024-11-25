لقاء مصيري.. موعد مباراة منتخب مصر للشباب ضد تونس والقنوات الناقلة

كتب - محمد القرش:

يستضيف منتخب مصر نظيره التونسي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية للشباب 2025.

ويعد فوز منتخب مصر للشباب بقيادة المدرب البرازيلي، ميكالي، هو الحل الوحيد من أجل التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

موعد مباراة منتخب مصر للشباب ضد تونس والقنوات الناقلة

يقام لقاء الفراعنة ونسور قرطاج غدا الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب استاد هيئة قناة السويس.

ومن المقرر أن تنقل قناة "أون تايم سبورتس" اللقاء على الهواء مباشرة، باعتبارها الناقل الحصري لبطولة شمال إفريقيا للشباب.

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