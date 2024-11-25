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"من بائعة بمتجر إلى عارضة أزياء".. 20 صورة ترصد حياة جورجينا قبل وبعد الارتباط برونالدو

07:11 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    جورجينا قبل الارتباط برونالدو 1
  • عرض 25 صورة
    جورجينا قبل معرفة رونالدو
  • عرض 25 صورة
    جورجينا رودريجيز قبل الارتباط برونالدو
  • عرض 25 صورة
    جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو (1)
  • عرض 25 صورة
    جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو (23)
  • عرض 25 صورة
    جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو (22)
  • عرض 25 صورة
    جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو (17) (1)
  • عرض 25 صورة
    جورجينا وابنتها (1)
  • عرض 25 صورة
    جورجينا من إحدى مباريات النصر (1)
  • عرض 25 صورة
    جورجينا (1)
  • عرض 25 صورة
    جورجينا في السعودية (1)
  • عرض 25 صورة
    الأرجنتينية جورجينا رودريجيز (1)
  • عرض 25 صورة
    جورجينا 3 (1)
  • عرض 25 صورة
    جورجينا رودريجيز 2 (1)
  • عرض 25 صورة
    جورجينا تخطف الأضواء أثناء طهي الطعام
  • عرض 25 صورة
    كريستيانو رفقة جورجينا
  • عرض 25 صورة
    جورجينا ورونالدو
  • عرض 25 صورة
    جورجينا
  • عرض 25 صورة
    جورجينا تحيي جمهورها في البندقية
  • عرض 25 صورة
    جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو
  • عرض 25 صورة
    كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا
  • عرض 25 صورة
    كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا
  • عرض 25 صورة
    كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا
  • عرض 25 صورة
    جورجينا رودريجيز
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تعد عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو، واحدة من أشهر النساء في العالم في الوقت الحالي، خاصة في ظل ظهورها الدائم مع النجم البرتغالي في مختلف المناسبات والمحافل العالمية.

وعلى الرغم من المتابعة الإعلامية التي تحظى بها جورجينا في الفترة الحالية، إلا أنها قبل الارتباط بالنجم البرتغالي، كانت تحظى بحياة هادئة وحالة خجل كبيرة، لدرجة جعلتها تحرص على هدم التقاط أي صور في بداية علاقتها بالنجم البرتغالي.

وقبل ارتباط جورجينا برونالدو في عام 2016، كانت تعمل كمساعدة مبيعات في متجر جوتشي "بإسبانيا"، وهو المتجر الذي تعرف رونالدو عليها بداخله.

وبعد سنوات من ارتباطها بالنجم البرتغالي، باتت جورجينا رودريجيز واحدة من أهم عارضات الأزياء في العالم، بالإضافة إلى أنها باتت واجهة دعائية للكثير من الشركات العاليمة.

وساهم كريستيانو رونالدو في الشهرة الكبيرة، التي تتمتع بها جورجينا في الفترة الحالية، في ظل ظهورها الدائم رفقته في المحافل المختلفة والكثير من المباريات لدعمه بشكل كبير.

وتستغل جورجينا أي فرصة لتظهر دعمها الكبير للنجم البرتغالي، هو ما قامت به في مارس الماضي، حينما قامت باستغلال أسبوع الموضة الذي أقيم في باريس، وارتدت فستان باللون الأحمر وكتب عليه رقم 7 واسم رونالدو، لتظهر دعمها وحبها له.

كريستانو رونالدو جورجينا رودريجيز رونالدو وزوجته وأبنائية جورجينا رودريجيز صديقة رونالدو
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