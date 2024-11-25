"بينهم شقيق ثنائي الريال ".. أشهر 5 أشقاء في الملاعب الأوروبية خلال الموسم الحالي

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تشهد الملاعب الأوروبية خلال الموسم الحالي، العديد من الأشقاء الذين يشاركون في مختلف المسابقات والمنافسات الأوروبية، لعل أشهرهم الشقيقان جود وجوبي بيلينجهام، بالإضافة إلى إلى الثنائي كليان وإيثان مبابي.

ورؤية الأشقاء في الملعب، أمر ليس بالغريب على ملاعب كرة القدم، حيث أن المستطيل الأخضر دائماً ما يشهد العديد من المفارقات الغريبة ومنها مشاهدة العديد من الأشقاء، ولكن أبرزها بكل تأكيد عندما يتواجه الأشقاء وكلاً منهما في فريق مختلف.

جود وجوبي بيلينجهام

وعند ذكر اسم بيلينجهام، تتجه الأنظار دائماً إلى نجم وسط ريال مدريد ومنتخب إنجلترا جود بيلينجهام، الذي يعد أحد أبرز وأهم لاعبي كرة القدم في العالم خلال الفترة الحالية، الذي تصل قيمته التسويقية إلى 180 مليون يورو ولكن يوجد بيلينجهام آخر ولكن في الدرجة الثانية الإنجليزية وهو الشقيق الأصغر لجود بيلينجهام جوبي بيلينجهام صاحب ال 19 عاماً والذي يشارك رفقة فريق سندرلاند الإنجليزي بدوري الدرجة الثانية.

وبالحديث عن أرقام الثنائي في الموسم الحالي، فإننا نجد أن جود بيلينجهام، خاض حتى الآن رفقة ريال مدريد 145 مباراة تمكن من تسجيل هدفين وتقديم 4 تمريرات حاسمة، فيما خاض شقيقه جوبي رفقة سندرلاند 13 مباراة سجل خلالهم هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

كليان وإيثان مبابي

ومن المنتظر أن تشهد الملاعب الأوروبية خلال الفترة المقبلة، تألق لاعب يحمل اسم إمبابي أيضاً ولكن هذه المرة هو الشقيق الأصغر لنجم ريال مدريد كليان مبابي، وهو إيثان مبابي الذي يشارك رفقة فريق ليل الفرنسي في الموسم الحالي، يطمع أن يسير على خطى شقيقه كليان، الذي يعد في الوقت الحالي أحد أهم نجوم كرة القدم في العالم ومع ريال مدريد الإسباني أيضاً.

ومع بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، انتقل كليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني قادماً من باريس سان جيرمان، في صفقة كان ينتظرها كل عشاق الملكي منذ سنوات، وفي الوقت نفسه كان شقيقه الأصغر إيثان، يخو خطوة أخرى في مستقبله الكروي أيضاً، بانتقاله من باريس سان جيرمان إلى فريق ليل الفرنسي مقابل مليون ونصف يورو.

وشارك كليان مبابي رفقة فريق ريال مدريد خلال الموسم الحالي في 17 مباراة، نجح خلالهم في تسجيل 9 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين، فيما شارك شقيقه رفقة ليل في 4 مباريات بمختلف البطولات دون تسجيل أو صناعة أي هدف.

إيناكي ونيكو ويليامز

وفي واحدة من أغرب المفارقات التي لا تتكرر كثيراً في كرة القدم، فإن الأخوان نيكو وإيناكي ويليامز، على الرغم من كونهما من نفس الأب والأم، ويشاركان معاً أيضاً ضمن صفوف أتليتك بلباو في الدوري الإسباني، إلا إنهما لا يشاركان في نفس المنتخب.

وسطع اسم نجم الوسط نيكو ويليامز صاحب ال 22 عاماً، بشكل كبير في الموسم الماضي، بشكل خاص عقب مشاركته مع المنتخب الإٍباني في بطولة أمم أوروبا الذي أقيمت في ألمانيا، ونجح الماتادور في التتويج بها، ليستطع اسم ويليامز بشكل قوي في سماء أوروبا وتتهافت عليه أندية الصفوة في أوروبا.

وعلى صعيد آخر كان اسم ويليامز يستطع بشكل كبير، في فريق أتليتك بلباو أيضاً ولكن هذه المرة لصاحب ال 30 عاماً وهو اللاعب إيناكي ويليامز الشقيق الأكبر لنيكو، لمن إيناكي يشارك رفقة منتخب غانا بلد والديه، وكان ضمن صفوف البلاك ستارز في مونديال قطر 2022.

وبالنظر إلى أرقام الثنائي خلال الموسم الحالي مع فريق أتليتك بلباو، نجد أن إيناكي شارك في 16 مباراة ساهم في 9 أهداف، بواقع تسجيل 5 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة، بينما شارك شقيقه الأصغر نيكو في 15 مباراة نجح خلالهم في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

وعلى الصعيد الدولي شارك إيناكي في 17 مباراة رفقة منتخب غانا، تمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد، فيما شارك نيكو في 24 مباراة نجح خلالهم في تسجيل 4 أهداف.

لوكاس وثيو هيرنانديز

وعند الحديث، عن الأشقاء في الدوريات والبطولات الأوروبية خلال الموسم الحالي، لا يمكن عدم ذكر الثنائي هيرنانديز اللذان يمثلان أحد اهم الأشقاء في الملاعب العالمية خلال السنوات الماضية وليس الموسم الحالي فقط، يشارك لوكاس هيرنانديز رفقة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما يلعب شقيقه رفقة ميلان الإيطالي.

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب صاحب ال 28 عاماً لوكاس هيرنانديز 40 مليون يورو، فيما تصل القيمة التسويقية لشقيقه ثيو 60 مليون يورو.

أليكسيس وكيفين ماك أليستر

نجح النجم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، من لفت الأنظار إليه بشدة خلال السنوات الماضية، بداية من مشاركته رفقة فريق برايتون في الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، ثم رفقة فريق ليفربول بعد الانتقال إليه في بداية الموسم الماضية، لينجح في أن يصبح أحد أهم اللاعبين في كرة القدم في العالم خلال الفترة الماضية ويحجز لنفسه مكان أساسي في تشكيل المنتخب الأرجنتني.

والتألق الكبير لأليكسيس ماك أليستر رفقة الريدز، جعل اسمه يتردد بشكل دائم ومستمر، بين الكثير من الجماهير في كل دول العالم وليس في إنجلترا فقط، إلا أن هناك اسم آخر يحمل ماك أليستر ولكن هذه المرة هو الشقيق الأكبر لماك أليستر كيفن، الذي يلعب ضمن صفوف سانت جيلوز البلجيكي.

وبالطبع الشهرة الكبيرة للثنائي تكون لصالح اللاعب المتوج بكأس العالم وهو أليكسيس ماك أليستر صاحب الـ 25 عاماً، الذي خاض رفقة الريدز في الموسم الحالي 18 مباراة في مختلف البطولات، نجح خلالهم في تسجيل هدف، بينما شارك شقيقه رفقة فريق سانت جيلوز في 19 مباراة، نجح خلالهم في تسجيل هدفين.