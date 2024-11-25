"دوري إنجليزي وآسيا للنخبة".. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

كتبت - نهى خورشيد

تقام اليوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر الجاري العديد من المباريات الهامة بمختلف الملاعب العالمية، أبرزها مواجهات دوري أبطال آسيا للنخبة ولقاء وحيد بالبريميرليج.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي:

نيوكاسل يونايتد ضد وست هام يونايتد.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 1.

دوري أبطال آسيا للنخبة:

العين ضد أهلي جدة.. الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت AFC 1.

الاستقلال ضد باختاكور.. السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت AFC 2.

الغرافة ضد النصر.. السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت AFC.

الريان ضد بيرسبوليس.. الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت AFC 1.

دوري القسم الثاني:

القناة ضد لافيينا.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

بترول أسيوط ضد المنصورة.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

بلدية المحلة ضد أسوان.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. أون تايم سبورت 2.

المقاولون العرب ضد ديروط.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. أون تايم سبورت 1.

أقرأ أيضاً:

شاهد هدفي صلاح في مرمى ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

25 صورة من تدريبات الأهلي قبل مواجهة ستاد أبيدچان