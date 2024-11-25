رئيس أحد السعودي يكشف حقيقة إنهاء الزمالك إعارة البولندي كونراد ميشالاك

كتب - يوسف محمد:

أكد محمد الهادي الجهني رئيس نادي أحد السعودي، على عدم وجود تواصل مع إدارة نادي الزمالك، بشأن إنهاء إعارة ميشالاك كونراد، لاعب أحد المعار إلى الفارس الأبيض.

وقال الجهني في تصريحات، عبر قناة "إم بي سي مصر": "لا يوجد أي تواصل مع إدارة نادي الزمالك، من أجل إنهاء إعارة البولندي كونراد ميشالاك في يناير المقبل".

وأضاف: "مدة إعارة اللاعب إلى نادي الزمالك موسم كامل ولا يوجد بند أحقية شراء أو أولوية شراء للزمالك في عقد استعارة ميشالاك من أحد".

وتابع: "لا أفهم فكرة الصبر من إدارة الزمالك على ميشالاك وهو لا يشارك بشكل أساسي مع الفريق من الأساس".

ويذكر أن الزمالك تعاقد مع البولندي ميشالاك كونراد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من فريق أحد السعودي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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