انفجار وتعادل مع يونايتد.. ماذا قدم المصريين في الدوريات الـ5 الكبرى؟

8 صور من مشاركة عبد الحميد سعود التاريخية مع روما في الدوري الإيطالي

كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات المصريين التي أقيمت أمس الأحد، في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وشهدت الجولة الجارية في الدوريات الأوروبية تألق محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

مصطفى محمد

شارك المهاجم المصري في 22 دقيقة بخسارة نانت من لو آفر بثنائية دون مقابل، حيث لمس الكرة 17 مرة ومررها صحيحة 6 مرات من 7 بنسبة نجاح 86%.

وخسر الكرة في 6 مناسبات، وسدد كرتين واحدة خارج المرمى والأخرى في دفاعات الفريق الفرنسي، وفاز بكرتين هوائيتين.

سام مرسي

قاد خط الوسط المصري، سام مرسي، فريق إبسويتش تاون للتعادل مع مانشستر يونايتد في الجولة 12 من الدوري الممتاز، بعد أن شارك في المباراة كاملة.

واستطاع سام أن يمرر 66 كرة صحيحة من 70 بنسبة نجاح 94%، ودخل في 7 مبارزات أرضية فاز في 3 فقط، وفاز بكرة هوائية من اثنين، وخرج بتقييم 7.1 من 10.

محمد صلاح

الجناح المصري هو نجم هذه الجولة، حيث قاد ليفربول للفوز على ساوثهامبتون بنتيجة 3-2، بعد أن سجل هدفين.

ومرر صلاح 21 كرة صحيح من أصل 28 بنسبة نجاح 75%، وسدد 4 كرات على المرمى و3 خارجه، حيث أضاع 3 أهداف محققة.

وفاز الملك المصري بـ4 مبارزات أرضية من أصل 8، وخسر الكرة في 13 مناسبة، ووقع في مصيدة التسلل مرة واحدة.

محمد عبد المنعم

فاز نادي نيس الفرنسي على نظيره سترانسبورج بعد أن كان متأخرا بهدف حتى الدقيقة 53، لكن لم يتواجد المدافع المصري في قائمة الفريق نظرا لإصابته.