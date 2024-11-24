8 صور من مشاركة عبد الحميد سعود التاريخية مع روما في الدوري الإيطالي

أول رد فعل لمحمد صلاح بعد تسجيله هدفين اليوم والجمهور يعلق

كتبت - نهى خورشيد:

سجل النجم السعودي سعود عبدالحميد ظهير نادي روما الظهور الأول له في مسابقة الدوري الإيطالي، خلا مواجهة فريقه أمام نابولي، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الكالتشيو.

ودخل عبد الحميد بديلاً لزميله التركي زكي شيليك في الدقيقة 78 من المباراة والتي انتهت بخسارة فريقه أمام نابولي بهدف نظيف سجله النجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

وبهذه المشاركة أصبح سعود عبد الحميد أول لاعب سعودي يشارك في مباراة بتاريخ الدوري الإيطالي.

وبعد انتهاء اللقاء بهزيمة الذئاب، احتل الفريق الكروي بنادي روما المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة.