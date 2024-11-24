"بينهم القمة المصرية".. 10 صور ترصد مباريات كرة القدم تحت المطر

كتب - يوسف محمد:

ظهر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي أمس السبت، وهم يشاركون في المران الجماعي للفريق، وسط هطول الأمطار بشدة.

وتساقطت صباح اليوم الأحد الأمطار أيضاً، في الكثير من المدن المصرية، لتعيدنا قطرات المياه هذه، إلى أبرز اللقطات الخاصة بكرة القدم، التي تعد عشق ملايين المواطنين في مختلف دول العالم وليس مصر فقط والتي تقام فيها المباريات وسط أجواء ممطرة.

وبالعودة إلى اللقطات والمباريات، التي يظهر فيها اللاعبون وهم يمارسون فن الساحرة المستديرة داخل المستطيل الأخضر، فهو أمر طبيعي، حيث أننا نشاهد العديد من المباريات في مختلف الدوريات حول العالم تقام وسط أجواء ممطرة.

ومن أبرز المباريات التي شهدتها الملاعب المصري، وسط أمطار شديدة، هى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في 30 مارس 2019، التي كانت تلعب على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية وسط أجواء ممطرة، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وعلى الصعيد الأوروبي، أقيمت العديد من المباريات في أجواء ممطرة، خاصة في ظل الطبيعة التي تتمتع بها القارة العجوز، ومن أبرزهم مباراة فرنسا أمام منتخب أوكرانيا في أمم أوروبا 2012.

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