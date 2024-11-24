أول رد فعل لمحمد صلاح بعد تسجيله هدفين اليوم والجمهور يعلق

كتب ـ محمد الميموني:

تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على ساوثهامبتون بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت اليوم 24 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

ونستعرض جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25

1ـ ليفربول برصيد 31 نقطة .

2 مانشستر سيتي برصيد 23 نقطة.

3 ـ تشيلسي برصيد22 نقطة .

4 ـ أرسنال برصيد 22 نقطة .

5 ـ بيراثون برصيد 22 نقطة.

6 ـ توتنهام برصيد 19 نقطة.

7 ـ توتينجهام فورست برصيد 19 نقطة.

8 ـ أستون فيلا برصيد 19 نقطة.

9 ـ نيوكاسل يونايتد برصيد 18 نقطة

10 ـ مان يونايتد برصيد 18 نقطة.