لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

ساوثامبتون

2 3
16:00

ليفربول

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ليجانيس

0 3
19:30

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

بعد فوز ليفربول.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

09:22 م الأحد 24 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على ساوثهامبتون بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت اليوم 24 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

ونستعرض جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25

1ـ ليفربول برصيد 31 نقطة .

2 مانشستر سيتي برصيد 23 نقطة.

3 ـ تشيلسي برصيد22 نقطة .

4 ـ أرسنال برصيد 22 نقطة .

5 ـ بيراثون برصيد 22 نقطة.

6 ـ توتنهام برصيد 19 نقطة.

7 ـ توتينجهام فورست برصيد 19 نقطة.

8 ـ أستون فيلا برصيد 19 نقطة.

9 ـ نيوكاسل يونايتد برصيد 18 نقطة

10 ـ مان يونايتد برصيد 18 نقطة.

محمد صلاح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول مان سيتي أرسنال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"بينهم القمة المصرية".. 10 صور ترصد مباريات كرة القدم تحت المطر

إعلان

إعلان