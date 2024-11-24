رضا عبد العال لمصراوي: " محدش يقارن نفسه بمحمد صلاح نهائي"

كتب ـ محمد الميموني:

تحدث لاعب الأهلي السابق والإعلامي الحالي رضا عبد العال عن تألق محمد صلاح مع فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

قال لاعب الأهلي السابق والإعلامي الحالي، في تصريحات خاصة "لمصراوي": "محمد صلاح متألق مع ليفربول من بداية الموسم وخلى الفرق بينه وبين السيتي 9 نقط ولو انهاردة مجبش الهدفين كان الفارق 6 نقاط".



وأضاف عبد العال، "بعد تألق محمد صلاح انهاردة وسجل هدفين محدش كلمني يعني ومشوفتش الضجه الكبيرة اللي حصلت لما مرموش جاب جول يعني والدوري الإنجليزي غير الدوري الألماني الدوري الألماني تعبان مافهوش منافسة نهائي زي الدوري الإنجليزي".

وتابع:"احنا عايزين ندي كل واحد حقه مش أكتر لكن محدش يقارن نفسه بمحمد صلاح نهائي".