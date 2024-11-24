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هدية من فينيسيوس.. شاهد هدف مبابي مع ريال مدريد في مرمى ليجانيس

09:10 م الأحد 24 نوفمبر 2024

مبابي يحتفل بهدفه

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كتب - محمد القرش:

سجل المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، هدف تقدم ريال مدريد على نظيره ليجانيس قبل انتهاء شوط المباراة الأول بدقيقتين.

وفي الدقيقة 43 من زمن شوط المباراة الأول، قدم فينيسيوس جونيور هدية لزميله كيليان مبابي الذي وضع الكرة والمرمى فارغ.

ويعد هذا هو الهدف السابع لمبابي مع ريال مدريد في الدوري الإسباني منذ الإنضمام قادما من باريس سان جيرمان.

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