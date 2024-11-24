فانتازي.. صلاح يتسبب في سعادة أكثر من 3 مليون مدرب دوري إنجليزي

كتب - محمد القرش:

واصل الجناح المصري، محمد صلاح، تألقه في فانتازي الدوري الإنجليزي والابتعاد بصدارة قائمة اللاعبين الأكثر حصدا للنقاط بموسم 2024/25.

وسجل صلاح هدفين في فوز ليفربول على ساوثهامبتون بثلاثية مقابل هدفين بالجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصد صلاح 11 نقطة، بفضل هدفين والمشاركة بـ 90 دقيقة وفي انتظار إضافة النقاط الإضافية المتوقع لها "3"، لكن تم خصم منه نقطة بسبب خلع قميصه بعد هدف الفوز والحصول على بطاقة صفراء.

وقبل الجولة 12، قرر 3.569.763 مليون مدرب تعيين صلاح قائدا لفريقهم، ويكافئهم المصري بعد ثقتهم.

ومن جانب آخر، حقق الثنائي إيرلينج هالاند وكول بالمر، نقطتين فقط بعد الفشل في التسجيل أو الصناعة، بعدما اختارهم 3.778.320 مليون مدرب و720.827 ألف مدرب "قائدا" للفريق على التوالي.