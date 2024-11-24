أول رد فعل لمحمد صلاح بعد تسجيله هدفين اليوم والجمهور يعلق

كتب - يوسف محمد:

تفاعل نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على تألقه اليوم رفقة فريقه أمام نظيره ساوثهامبتون، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن صلاح، من قيادة ليفربول لتحقيق الفوز على حساب نظيره ساوثهامبتون، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ12 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وسجل صلاح هدفين، في فوز فريقه بثلاثية على ساوثهامبتون، ليرفع رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي إلى 10 أهداف في المركز الثاني، بقائمة الهدافين خلف النرويجي إيرلينج هالاند، صاحب الـ 12 هدفاً.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور خلال الاحتفال بالفوز على ساوثهامبتون وتسجيل هدفين.

وعلقت الجماهير على صور صلاح، حيث كتب أحد الجماهير: "الملك دائماً"، فيما كتب آخر: "الملك".

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