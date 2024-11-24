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"بعد الفوز على ساوثهامبتون".. رقم تاريخي لآرني سلوت في الدوري الإنجليزي

08:14 م الأحد 24 نوفمبر 2024

أرني سلوت

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كتب - يوسف محمد:

واصل المدير الفني الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي الإنجليزي، انطلاقته المميزة رفقة ليفربول هذا الموسم، بعد قيادة الريدز لتحقيق الفوز، على حساب نظيره ساوثهامبتون، في الدوري الإنجليزي.

ونجح فريق ليفربول اليوم، في تحقيق الفوز على حساب ساوثهامبتون، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ12 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتمكن أرني سلوت من تحقيق رقماً تاريخياً في الدوري الإنجليزي، بعدما أصبح أو مدرب يحقق الفوز في 10 مباريات خلال أول 12 مباراة له بالدوري الإنجليزي، منذ المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي حقق الرقم ذاته موسم 2008-2009 رفقة فريق تشيلسي.

وخاص الريدز خلال الموسم الحالي 12 مباراة في الدوري الإنجليزي، تمكن ليفربول خلالهم من تحقيق الفوز في 10 مباريات، التعادل في لقاء والهزيمة في آخرى.

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