"من نجريج إلى ليفربول".. 10 صورة نادرة ترصد طفولة محمد صلاح

كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح تحقيق الأرقام القياسية رفقة فريق ليفربول الإنجليزي في مختلف البطولات، بعد إحرازه هدفين رفقة الريدز، في مرمى فريق ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي.

وبثنائية صلاح في مرمى ساوثهامبتون اليوم، نجح صلاح في الوصول إلى الهدف رقم 100 رفقة فريق ليفربول خارج ملعب أنفيلد، بالإضافة إلى وصوله للهدف رقم 300 مع مختلف الأندية.

وكل هذه الأرقام التي حققها صلاح، خلال السنوات الماضية جعلت من النجم المصري، أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم خلال السنوات الماضية.

وعلى الرغم من الشهرة الكبيرة والمكانة الكبيرة، التي وصل إليها محمد صلاح، إلا أن بدايته في كرة ابن قرية "بسيون" محافظة الغربية، لم تكن على قدر عالي من السهولة.

وبدأ النجم المصري مشواره في كرة القدم، من بوابة نادي اتحاد بسيون، منه انتقل إلى صفوف ناشئين المقاولون العرب في عام 2006، ليبدأ خطواته الأولى في مسيرته التاريخية، التي لم يتوقع أحد أن تصل إلى كل هذا المجد الكروي الكبير.

واستمر صلاح في صفوف ناشئين المقاولون العرب لمدة 4 أعوام، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول، في عام 2010، ليخطو خطواته الأولى في النجومية من الدوري المصري، حيث استمر رفقة المقاولون لمدة موسمين، قبل أن يرحل إلى بازل السويسري عام 2012.

ورغم أن مرحلة بازل السويسري، هى التجربة الاحترافية الأولى لصلاح في أوروبا، إلا أنه نجح في تحقيق نجاحاً كبيراً مع الفريق، لتأتي بعد ذلك الخطوة الكبرى في مسيرة اللاعب، حينما انتقل إلى تشيلسي في يناير 2014.

ولم تكن مرحلة صلاح في تشيلسي هى الأفضل في مشواره، حيث أنه لم يحصل على الفرصة بشكل كبير، ليخرج على سبيل الإعارة إلى فريق فيورنتينا الإيطالي، قبل الانتقال إلى روما في عام 2016 بشكل نهائي.

وجاءت خطوة الانتقال الأهم في تاريخ صاحب الـ 32، في يناير 2017، حينما انتقل صلاح إلى ليفربول في يوليو 2017، ليبدأ في تسطير اسمه بحروف من ذهب، مع العملاق الإنجليزي.

وشارك محمد صلاح طوال مسيرته الكروية حتى الآن في 620 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 300 هدفاً، وصناعة 151 هدفاً.

وعلى الصعيد الدولي شارك صلاح، رفقة منتخب مصر الأول 101 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 58 هدفاً.

أقرأ أيضاً:

شاهد هدفي صلاح في مرمى ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

25 صورة من تدريبات الأهلي قبل مواجهة ستاد أبيدچان