أول رد فعل لمحمد صلاح بعد تسجيله هدفين اليوم والجمهور يعلق

كتب ـ محمد الميموني:

يستعد ليفربول لمباراة من العيار الثقيل عندما يواجهة نظيره ريال مدريد من ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/25.

وتقام المباراة يوم الأربعاء 27 نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة مساء وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت.

ويحتل ليفربول المركز الاول برصيد 12 نقطة في الدوري الإنجليزي، حيث فاز اليوم على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أحرز محمد صلاح هدفين في الدقائق؛ 65، 83 (ركلة جزاء)، وأضاف الهدف الثالث دومينيك سوبسلاي.