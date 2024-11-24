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بعد الفوز المثير اليوم.. موعد مباراة ليفربول القادمة

07:05 م الأحد 24 نوفمبر 2024
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح
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    النجم المصري محمد صلاح
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    محمد صلاح 1 (1)
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    محمد صلاح يرتدي ساعة فاخرة (3)
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    النجم المصري محمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
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كتب ـ محمد الميموني:

يستعد ليفربول لمباراة من العيار الثقيل عندما يواجهة نظيره ريال مدريد من ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/25.

وتقام المباراة يوم الأربعاء 27 نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة مساء وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت.

ويحتل ليفربول المركز الاول برصيد 12 نقطة في الدوري الإنجليزي، حيث فاز اليوم على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أحرز محمد صلاح هدفين في الدقائق؛ 65، 83 (ركلة جزاء)، وأضاف الهدف الثالث دومينيك سوبسلاي.

مباراة ليفربول القادمة نتيجة مباراة ليفربول اليوم محمد صلاح ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي
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