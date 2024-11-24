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صلاح يقود ريمونتادا ليفربول ضد ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي (فيديوهات)

06:03 م الأحد 24 نوفمبر 2024

النجم المصري محمد صلاح

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كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة ليفربول وساوثهامبتون التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد صلاح ريمونتادا ليفربول أمام ساوثهامبتون بعدما كان متأخرا بهدف حتى الدقيقة 64 على ملعب سانت ماري.

سجل هدف ليفربول الأول، دومنيك سوبوسلاي في الدقيقة 30.

سجل هدف ساوثهامبتون الأول، أرمسترونج في الدقيقة 42.

سجل هدف ساوثهامبتون الثاني، ماتيوس فيرنانديز في الدقيقة 56.

سجل هدف ليفربول الثاني، محمد صلاح في الدقيقة 65.

⚽️🔥 محمد صلاح بلمسة واحدة يُشعل المباراة ويعدل النتيجة لليفربول#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ساوثهامتون_ليفربول #PremierLeague pic.twitter.com/ooDjoYLnsv

سجل هدف ليفربول الثالث، محمد صلاح في الدقيقة 83.

وعزز ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 حتى الآن، بينما جاء ساوثهامبتون في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

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صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي مباراة ليفربول ليفربول وساوثهامبتون
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