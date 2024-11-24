25 صورة من تدريبات الأهلي قبل مواجهة ستاد أبيدچان

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بعد الفوز المثير اليوم.. موعد مباراة ليفربول القادمة

كتب ـ محمد الميموني:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد 24 نوفمبر، تدريباته بقيادة المدير الفني مارسيل كولر.

ويلتقي الأهلي مع نظيره ستاد أبيدجان يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الأولى في دوري أبطال أفريقيا 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على استاد السلام وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت.

ويذكر أن الأهلي قد تعادل مع الاتحاد السكندري بنتيجة 1ـ1 في مواجهات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.