موعد مباراة نيس "محمد عبدالمنعم" وستراسبورج والقنوات الناقلة

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستضيف فريق نيس نظيره ستراسبورج عند 09:45 مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الفرنسي.

وقد تشهد المباراة ظهور للمحترف المصري بصفوف نيس محمد عبد المنعم حال اكتمال جاهزيته للقاء بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي لحقت به وغاب عنها آخر مباراتين في الدوري.

وخاض المدافع المصري الدولي بقميص نيس خلال الموسم الجاري 2024/25 بـ 7 مباريات حصل خلالهم على 3 بطاقات صفراوات.

ويحتل فريق نيس قبل المباراة المركز السابع برصيد 17 نقطة، فيما يحتل فريق ستراسبورج المركز 11 برصيد 13 نقطة.

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