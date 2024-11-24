ظهور محتمل لمصطفى محمد.. موعد مباراة نانت ولوهافر في الدوري الفرنسي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستضيف فريق نانت نظيره لوهافر عند السادسة من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الفرنسي.

وقد تشهد المباراة ظهورًا للمحترف المصري بصفوف نانت مصطفى محمد الذي شارك خلال الموسم الجاري مع فريقه في 10 مباريات سجل خلالها هدفًا.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت إكسترا 1.

ويحتل فريق نانت قبل المباراة المركز 15 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط، فيما يحتل فريق لوهافر المركز 17 برصيد 9 نقاط.

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