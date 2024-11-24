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ظهور محتمل لمصطفى محمد.. موعد مباراة نانت ولوهافر في الدوري الفرنسي

11:15 ص الأحد 24 نوفمبر 2024
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    مصطفى محمد لاعب نادي نانت الفرنسي
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    مصطفى محمد مهاجم نادي نانت الفرنسي
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    مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي
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    مصطفى محمد لاعب نانت ومنتخب مصر
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستضيف فريق نانت نظيره لوهافر عند السادسة من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الفرنسي.

وقد تشهد المباراة ظهورًا للمحترف المصري بصفوف نانت مصطفى محمد الذي شارك خلال الموسم الجاري مع فريقه في 10 مباريات سجل خلالها هدفًا.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت إكسترا 1.

ويحتل فريق نانت قبل المباراة المركز 15 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط، فيما يحتل فريق لوهافر المركز 17 برصيد 9 نقاط.

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مصطفى محمد نانت الدوري الفرنسي
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