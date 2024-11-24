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موعد مباراة ساوثامبتون وليفربول والقناة الناقلة

10:55 ص الأحد 24 نوفمبر 2024
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    جاكبو لاعب ليفربول
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    ليفربول
  • عرض 4 صورة
    محمد صلاح
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يحل فريق ليفربول ضيفًا عند الرابعة عصر اليوم الأحد على نظيره ساوثامبتون ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة على قناة بي إن سبورت 1HD.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل المباراة برصيد 12 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي خاض مباراة الجولة ذاتها.

وعلى الجانب الآخر يتذيل فريق ساوثهامبتون الترتيب برصيد 4 نقاط.

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ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي
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