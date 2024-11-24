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"طبيبة أسنان وشراكة مع زوجة سواريز".. من هى أنتونيلا روكوزو زوجة ميسي؟

07:35 ص الأحد 24 نوفمبر 2024
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    ميسي رفقة زوجته (1)
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    ميسي مع زوجته وأولاده (1)
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    ميسي مع زوجته وأولاده (2)
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    ميسي مع زوجته وأولاده (3)
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    زوجة ميسي مع أولادها (2)
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    زوجة ميسي ونجله تياجو (1)
  • عرض 22 صورة
    زوجة ميسي ونجله تياجو (3)
  • عرض 22 صورة
    زوجة ميسي مع أولادها (1)
  • عرض 22 صورة
    أنتونيلا زوجة ميسي تحمل حرباء في الملعب (2)
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    أنتونيلا زوجة ميسي ونجلها تياجو
  • عرض 22 صورة
    زوجة ميسي ونجله تياجو (2)
  • عرض 22 صورة
    أنتونيلا زوجة ميسي تحمل حرباء في الملعب (1)
  • عرض 22 صورة
    ميسي وسواريز مع زوجاتهما
  • عرض 22 صورة
    زوجة ميسي
  • عرض 22 صورة
    ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو (3)
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    ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو (4)
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    ميسي وزوجته انتونيلا
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    النجم الارجنتيني ليونيل ميسي وزوجته انطونيلا روكوتزو ونجلهما تياغو بعد مراسم الزواج المدني في مسقط رأس اللاعب مدينة روزاريو في 30 حزيران/يونيو 2017
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    ميسي وزوجته يحتفلان بزواجهما بـ"وشم" يجمعهما
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    ميسي وزوجته انتونيلا روكوتزو قبيل حفل توزيع جوائز فيفا في زيوريخ في 12 كانون الثاني/يناير 2015
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    أنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي
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يعيش النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حياة أسرية مميزة إلى حد كبير رفقة زوجته أنتونيلا روكوزو وأبنائه أيضاً، كما أنها تعد واحدة من أكثر قصص الحب المشوقة، التي يمكن أن يعيشها لاعب كرة قدم.

وقصة حب ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا، من الممكن أن يتم يتم وصفها بأنها تشبه قصص الأفلام الرومانسية، حيث كشف النجم الأرجنتيني في وقت سابق، "أن علاقته مع أنتونيلا بدأت حينما كان طفلاً، لكنه حينما ذهب إلى برشلونة في مراهقته، لم يكن يجد طريقة للتواصل معها وأنه كان يكتفي بالتحدث معها مرة واحدة في فقط في الأسبوع".

وعلى الرغم من إعلان علاقة النجم الأرجنتيني بزوجته أنتونيلا على بشكل رسمي عام 2009، إلا أن حفل زفافهما تمت إقامته في عام 2017، بمدينة روزاريو الأرجنتينية.

من هي أنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي؟

وتبلغ أنتونيلا من العمر 36 عاماً، لكونها من مواليد 26 فبراير عام 1988.

وولدة أنتونيلا بمدينة روزاريو الأرجنتينية، وهى مسقط رأس ليونيل ميسي أيضاً.

ودرست أنتونيلا طب الأسنان بإحدى الجامعات الأرجنتينية، قبل الانتقال إلى إسبانيا رفقة البرغوث الأرجنتيني.

وتعمل أنتونيلا في مجال الأزياء والموضة، حيث أنها أعلنت في عام 2016 عبر حسابها الرسمي بإنها وقعت عقد عرض أزياء مع شركة أرجنتينية.

وعقدت شراكة في وقت سابق مع صوفيا بالبي زوجة لويس سواريز نجم برشلونة السابق، لإقامة متجر للأحذية بمدينة برشلونة، قبل أن ينتهي الأمر، عقب رحيل الثنائي عن برشلونة بعد ذلك.

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