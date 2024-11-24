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"دوري مصر ومنافسات أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

09:00 ص الأحد 24 نوفمبر 2024

كرة قدم

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تقام اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر الجاري العديد من المباريات، في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها إقامة عدد من المباريات ببطولة الدوري الإنجليزي.

وتشهد مباريات اليوم الأحد أيضاً إقامة ثلاثة لقاءات، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

الإسماعيلي ضد بتروجيت.. 5 مساءً.. "أون تايم سبورتس 1".

مودرن سبورت ضد زد.. 7 مساءً.. "أون تايم سبورتس 1".

سيراميكا كليوباترا ضد حرس الحدود.. 7 مساءً.. "أون تايم سبورتس 2".

الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد ساوثهامبتون.. 4 مساءً.. "بي إن سبورتس 1".

مانشستر يونايتد ضد إبسويتش تاون.. 6.30 مساءً.. "بي إن سبورتس 1".

الدوري الإسباني

أوساسونا ضد فياريال.. 3 عصراً.. "بي إن سبورتس".

إشبيلية ضد رايو فايكانو.. 5.15 دقيقة مساءً.. "بي إن سبورتس 2".

ليجانيس ضد ريال مدريد.. 7.30 مساءً.. "بي إن سبورتس 3".

أتليتك بلباو ضد ريال سوسيداد.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس 3".

الدوري الإيطالي

جنوى ضد كالياري.. 1.30 ظهراً.. "أبو ظبي الرياضية 1".

تورينو ضد مونزا.. 4 مساءً.. "أبو ظبي الرياضية 2".

كومو ضد فيورنتينا.. 4 مساءً.. "أبو ظبي الرياضية 1".

نابولي ضد روما.. 7 مساءً.. "أبو ظبي الرياضية 1".

لاتسيو ضد بولونيا.. 9.45 دقيقة مساءً.. "أبو ظبي الرياضية 1".

الدوري الألماني

هولشتاين كيل ضد ماينز.. 4.30 مساءً.. "بي إن سبورتس 5".

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد سانت باولي.. 6.30 مساءً.

الدوري الفرنسي

رين ضد ستاد ليل.. 4 مساءً.. "بي إن سبورتس 4".

أوكسير ضد أونجيه.. 6 مساءً.. "بي إن سبورتس إكسترا 2".

نانت ضد لوهافر.. 6 مساءً.. "بي إن سبورتس إكسترا 1".

نيس ضد ستراسبورج.. 9.45 دقيقة مساءً.. "بي إن سبورتس 4".

الدوري السعودي للمحترفين

ضمك ضد الخلود.. 3.40 دقيقة مساء.. "SSC 1".

الرياض ضد الاتفاق.. 4.40 دقيقة مساءً.. "SSC Extra 1".

الاتحاد ضد الفتح.. 7 مساءً.. "SSC 1".

جدول مباريات اليوم الدوري المصري الدوري الإنجليزي ليفربول وساوثهامبتون مباراة نيس الفرنسي
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