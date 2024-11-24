على الرغم من انشغال كل ومحبي كرة القدم في العالم، بمتابعة نجومهم داخل أرض الملعب ومتابعتهم في الكثير من المباريات وبمختلف البطولات، إلا أن الجانب الإنساني في حياة لاعب كرة القدم، يحظى أيضاً باهتمام الكثير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة.

وبخلاف تحقيق اللاعبين للكثير من البطولات وتحقيق الألقاب الفردية في كرة القدم، ولكن قد تكون الساحرة المستديرة، البداية الأساسية لتكوين قصة حب بين أي من عناصر اللعبة، وهو ما حدث بين النجم النرويجي إيرلنج هالاند وصديقته الحالية إيزابيل هوجسينج جونسن.

وظهر النجم النرويجي إيرلينج هالاند رفقة صديقته إيزابيل هوجسينج، للمرة الأولى في عام 2022، خلال قضاء النجم النرويجي لفترة إجازته رفقة صديقته.

وبالرغم من أن الظهور الأول لهالاند رفقة صديقته، كان عام 2022، إلا أن علاقة الثنائي تمتد إلى قبل ذلك بكثير، حيث أن صحيفة "ذا صن" البريطانية، أكدت في وقت سابق أن هالاند يعرف صديقته منذ الطفولة.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية في وقت سابق، أن النجم النرويجي وصديقته نشأ معن في مدينة برين النرويجية، التقيا معاً في فريق برين وهو الفريق الذي بدأ نجم مان سيتي مشواره من خلاله.

وإيزابيل تكون دائماً حاضرة رفقة النجم النرويجي، حيث سافرت معه إلى ألمانيا خلال فترة تواجده في بروسيا دورتموند، قبل أن تنتقل برفقته إلى إنجلترا بعد انضمامه لفريق مان سيتي.

وذكرت "ذا ضن" البريطانية في وقت سابق، أن إيزابيل تركت امتحاناتها في إبريل عام 2023، للذهاب إلى نجم مان سيتي في منزله بمدينة مانشستر والتواجد والتواجد بجواره بدلاً من العودة إلى النرويج.

كما ظهرت إيزابيل رفقة صاحب ال 24 عاماً، خلال احتفاله بالتتويج بالقب دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، الذي حققه السيتي على حساب فريق إنتر ميلان في النهائي.

تبلغ إيزابيل من العمر 20 عاماً، فهى من مواليد 15 يوليو 2004 بمدينة برين النرويجية، وتمارس كرة القدم في فريق برين النرويجي، الذي تعرفت فيه فيه نجم السيتي الحالي.

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