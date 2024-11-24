ستوري نجوم كرة القدم.. الحضري في الجيم.. ديانج من مران الخلود.. ميدو "بالجلابية"

حالة واحدة للتأهل.. ما موقف منتخب مصر للشباب بعد فوز تونس على الجزائر؟

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم الإنجليزي، جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

كما نشر نجم النادي الأهلي المعار إلى فريق الخلود السعودي أليو ديانج، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي لفريق الخلود.

وشارك عمرو السولية نجم النادي الأهلي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقام أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وهو يرتدي الجلابية.

وحرص الفلسطيني وسام أبو علي مهاج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر كريم بنزيما، لاعب فريق اتحاد جدة السعودي صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات.

وقام أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كما نشر حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، على نشر صورة له خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية في صالة الجيم.

كما نشر ياسين بونو حارس منتخب المغرب، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة مجموعة من أصدقائه.

ونشر مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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