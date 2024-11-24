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"منزل بـ 2.4 مليون".. خلاف بين لاعب مانشستر سيتي وصديقته السابقة (صور)

08:27 ص الأحد 24 نوفمبر 2024
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    كايل ووكر وصدقته السابقة لورين (3)
  • عرض 13 صورة
    كايل ووكر وصدقته السابقة لورين (1)
  • عرض 13 صورة
    لورين جودمان حبيبة كايل ووكر السابقة (1)
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    كايل ووكر وصدقته السابقة لورين (2)
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    صديقة كايل ووكر لورين جودمان
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    كايل ووكر 1_16
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    قصر كايل ووكر
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    مجمع سيتي سويتتش الذي يعيش فيه كايل ووكر
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    وذكرت تقارير صحفية وجود رغبة من النادي الأهلي السعودي في التعاقد مع لاعب مانشستر سيتي كايل ووكر.
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    الجناح الدولي الانكليزي كايل ووكر في صورة ارشيفية في 4 كانون الثاني/يناير 2017 في مباراة ضمن الدوري الانكليزي بين توتنهام وتشلسي
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    اللاعب كايل ووكر
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    مدافع توتنهام والمنتخب الانكليزي كايل ووكر خلال مباراة لفريقه في يوروبا ليغ ضد غنت البلجيكي في لندن يوم 23 شباط/فبراير 2017
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كتبت-هند عواد:

دخل كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في خلاف جديد مع حبيبته السابقة لورين جودمان، بسبب نظام أمان الاتصال الداخلي في منزلها الذي تبلغ قيمته 2.4 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن ووكر وافق في وقت سابق، على صيانة العقار، ولكنهما اختلفا على نظام الأمان الداخلي، وترفض لورين التي لديها طفلين من ووكر، النظام الحالي.

واختلفت لورين مع ووكر، لأن نظام المراقبة لا يسمح لها بمراقبة الزوار عبر كاميرات المراقبة وفتح بوابة سيارتها، لهذا تواصلت مع مدير ممتلكات كايل وسألته إذا كان بإمكانهم إصلاحه.

وأضافت الصحيفة، أن مدير ممتلكات كايل، عرض عليها نظام بديل، لكنه لا يتمتع بنفس مستوى الأمان ولن يفتح أبواب سيارتها، مما أثار غضبها.

كايل ووكر مانشستر سيتي حبيبة كايل ووكر لورين جودمان
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