"منزل بـ 2.4 مليون".. خلاف بين لاعب مانشستر سيتي وصديقته السابقة (صور)

كتبت-هند عواد:

دخل كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في خلاف جديد مع حبيبته السابقة لورين جودمان، بسبب نظام أمان الاتصال الداخلي في منزلها الذي تبلغ قيمته 2.4 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن ووكر وافق في وقت سابق، على صيانة العقار، ولكنهما اختلفا على نظام الأمان الداخلي، وترفض لورين التي لديها طفلين من ووكر، النظام الحالي.

واختلفت لورين مع ووكر، لأن نظام المراقبة لا يسمح لها بمراقبة الزوار عبر كاميرات المراقبة وفتح بوابة سيارتها، لهذا تواصلت مع مدير ممتلكات كايل وسألته إذا كان بإمكانهم إصلاحه.

وأضافت الصحيفة، أن مدير ممتلكات كايل، عرض عليها نظام بديل، لكنه لا يتمتع بنفس مستوى الأمان ولن يفتح أبواب سيارتها، مما أثار غضبها.