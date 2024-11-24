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في دقيقتين.. سيلتا فيجو يتعادل مع برشلونة بالدوري الإسباني (فيديو)

12:28 ص الأحد 24 نوفمبر 2024

برشلونة ضد سيلتا فيجو

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كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة برشلونة وسيلتا فيجو التي أقيمت أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.

وتعادل سيلتا فيجو مع برشلونة بعد التأخر بهدفين حتى الدقيقة 83 على ملعب بالايدوس.

أبرز أحداث مباراة برشلونة وسيلتا فيجو

سجل هدف برشلونة الأول، رافينيا في الدقيقة 15.

سجل هدف برشلونة الثاني، ليفاندوفسكي في الدقيقة 61.

طرد لاعب برشلونة، مارك كاسادو "إنذارين" في الدقيقة 82.

سجل هدف سيلتا الأول، ألفونسو جونزاليس في الدقيقة 84.

سجل هدف سيلتا الثاني، هوجو ألفاريز في الدقيقة 86.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34، وبفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف.

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