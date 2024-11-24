4 لحظات خالدة في مسيرة أسطورة مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو

كتبت-هند عواد:

خلد التاريخ مسيرة العديد من لاعبي كرة القدم، بينهم أسطورة مانشستر سيتي والهداف التاريخي للفريق سيرجيو أجويرو، والذي اعتزل كرة القدم بسبب مشاكل قلبية.

وتوجد 4 محطات بارزة في مسيرة سيرجيو أجويرو، نعرضها خلال السطور التالية:

بعد غياب 44 عاما

يعد الفوز بالدوري الإنجليزي من ضمن أعظم اللحظات التي ينتظرها لاعبي البريميرليج، وتكون هذه اللحظة أكثر تميزا، بتسجيل هدف حسم اللقب.

وساهم سيرجيو أجويرو في حصد مانشستر سيتي للقب الدوري بعد غياب 44 عاما، حينما كان الفريق قريبا من خسارة اللقب لصالح مانشستر سيتي، وفي الدقائق الأخيرة تعادل أجويرو، ليمنح السيتي اللقب.

الهداف التاريخي

احتاج سيرجيو أجويرو 6 سنوات لتخليد اسمه في تاريخ نادي مانشستر سيتي، عندما أصبح الهداف التاريخي للنادي، برصيد 260 هدفا.

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التأثير الأول

تعاقد مانشستر سيتي مع سيرجيو أجويرو، في صيف 2011، من أتلتيكو مدريد، وفي الظهور الأول له، سجل هدفين وصنع تمريرة حاسمه، ضد سوانزي سيتي.

خماسية لا تنسى

في موسم 2015-16، سجل سيرجيو أجويرو، خمسة أهداف في شباك نيوكاسل يونايتد، ليصبح خامس لاعب يسجل خماسية في مباراة واحدة بالبريميرليج.