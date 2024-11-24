حالة واحدة للتأهل.. ما موقف منتخب مصر للشباب بعد فوز تونس على الجزائر؟

كتب - محمد القرش:

فاز منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما ببطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد ريمونتادا ورواية بطلها المدير الفني أحمد الكأس.

بدأت القصة عندما هُزم منتخب مصر على يد المغرب بخماسية مقابل هدف في الجولة الأولى من بطولة شمال إفريقيا، لتتراجع آمال الفراعنة في الفوز بالبطولة والتأهل إلى إفريقيا.

وخرج المدير الفني، أحمد الكأس، بعد الخسارة ليؤكد أن النتيجة الكبيرة جدا بالفعل، لكم من الوارد أن تكون بسبب سوء الحظ، وأن المنتخب لديه لاعبين مميزين قادرين على إكمال مشوار التأهل.

وفي المباراة الثانية، حول منتخب مصر للناشئين التأخر بهدف إلى الفوز بثنائية على نظيره الجزائري، قبل أن يفوز على تونس بنفس النتيجة في الجولة الثالثة.

واختتم أحمد الكأس ريمونتادا الفراعنة باكتساح منتخب ليبيا بسباعية مقابل هدف، ليضمن التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية للشباب 2025 بعد غياب 13 عاما.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر تحت 17 عاما تعرض لأزمة كبيرة قبل بداية بطولة شمال إفريقيا، حيث تم أكتشاف تسنين 8 لاعبين بينهم 5 من القوام الأساسي، مما أدى إلى استبعادهم قبل البطولة.

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