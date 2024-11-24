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رواية بطلها أحمد الكأس.. منتخب مصر بين خسارة المغرب والفوز ببطولة شمال إفريقيا تحت 17 عاما

05:30 ص الأحد 24 نوفمبر 2024
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    منتخب مصر للناشئين ضد المغرب (1)
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    منتخب مصر للناشئين ضد الجزائر (3)
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    منتخب مصر للناشئين ضد الجزائر (5)
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    منتخب مصر للناشئين (3)
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    استعدادات منتخب مصر للناشئين (2)
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    استعدادات منتخب مصر للناشئين (1)
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    منتخب مصر للناشئين (4)
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    منتخب مصر للناشئين
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    منتخب مصر للناشئين ضد الجزائر (1)
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    أحمد الكأس يقبل بطولة شمال إفريقيا
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    منتخب مصر للناشئين ضد المغرب (2)
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    منتخب مصر للناشئين يحصد بطولة شمال
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    الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكأس
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    منتخب مصر للناشئين ضد الجزائر (4)
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كتب - محمد القرش:

فاز منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما ببطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد ريمونتادا ورواية بطلها المدير الفني أحمد الكأس.

بدأت القصة عندما هُزم منتخب مصر على يد المغرب بخماسية مقابل هدف في الجولة الأولى من بطولة شمال إفريقيا، لتتراجع آمال الفراعنة في الفوز بالبطولة والتأهل إلى إفريقيا.

وخرج المدير الفني، أحمد الكأس، بعد الخسارة ليؤكد أن النتيجة الكبيرة جدا بالفعل، لكم من الوارد أن تكون بسبب سوء الحظ، وأن المنتخب لديه لاعبين مميزين قادرين على إكمال مشوار التأهل.

وفي المباراة الثانية، حول منتخب مصر للناشئين التأخر بهدف إلى الفوز بثنائية على نظيره الجزائري، قبل أن يفوز على تونس بنفس النتيجة في الجولة الثالثة.

واختتم أحمد الكأس ريمونتادا الفراعنة باكتساح منتخب ليبيا بسباعية مقابل هدف، ليضمن التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية للشباب 2025 بعد غياب 13 عاما.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر تحت 17 عاما تعرض لأزمة كبيرة قبل بداية بطولة شمال إفريقيا، حيث تم أكتشاف تسنين 8 لاعبين بينهم 5 من القوام الأساسي، مما أدى إلى استبعادهم قبل البطولة.

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منتخب مصر للناشئين أحمد الكأس بطولة شمال إفريقيا منتخب مصر تحت 17 عاما منتخب مصر ضد ليبيا
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