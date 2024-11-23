استعدادات منتخب مصر للشباب لمواجهة تونس في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما

كتب ـ محمد الميموني:

خاض لاعبو منتخب مصر تحت سن 20 عاما، اليوم السبت 23 نوفمبر، بقيادة المدير الفني البرازيلي ميكالي باستاد هيئة قناة السويس استعدادا للمواجهة تونس يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، فى الجولة الأخيرة لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات الأمم الأفريقية.

وشهد التدريب تركيز شديد من اللاعبين وروح قتالية عالية خاصة وأنه لا بديل عن الفوز في هذا اللقاء من أجل حجز تذكرة التأهل الأفريقى، بعد فوز تونس على الجزائر اليوم بهدفين مقابل هدف، ورفعت بذلك رصيدها إلى 6 نقاط فى المركز الثاني خلف المغرب المتصدر، ثم مصر فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط والجزائر نقطتين.

ويغيب عن مباراة تونس من صفوف الفراعنة: معتز للإنذار ومحمد السيد للإصابة بمزق فى منشأ العضلة الأمامية ويحتاج للعلاج نحو 6 أسابيع طبقا لتصريحات د.هاجد العنتيلي طبيب المنتخب.

وتجدر الإشارة إلى غياب عدد كثير من لاعبي مصر عن هذه البطولة أبرزهم : محمد عبد الله ومحمد ابراهيم ومحمد حامد ، واللاعب سليم طلب الذى صادفه سوء حظ بتعرضه للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية بعد دقيقة من مباراة مصر والمغرب فى افتتاح البطولة ويحتاج للعلاج نحو 6 أسابيع.