بعد فشل هالاند وبالمر.. هل ينجح صلاح في إسعاد 3 مليون مدرب فانتازي دوري إنجليزي؟

كتب - محمد القرش:

اختار أكثر من 8 مليون مدرب فانتازي دوري إنجليزي الثلاثي، هالاند ومحمد صلاح وكولر بالمر، كـ "قائد" لفريهم في الجولة 12 من البريميرليج.

وغاب المهاجم النرويجي، إيرلينج هالاند (15.2 مليون إسترليني)، عن الصناعة والتهديف في خسارة مانشستر سيتي على يد توتنهام برباعية دون رد، ليحقق نقطتين فقط حصل عليهم بعد المشاركة في 90 دقيقة.

وأيضًا فشل كول بالمر (10.9 مليون) في المساهمة بأي هدف خلال فوز تشيلسي على ليستر سيتي بثنائية مقابل هدف مع تحقيق نقطتين مشاركة.

وبعد فشل هالاند وبالمر في الجولة الثانية عشر، يأمل مدربي الفانتازي أن يستطيع صلاح في تحقيق الكثير من العوائد الهجومية عن طريق التسجيل أو الصناعة.

أكثر 3 لاعبين تم اختيارهم كابتن للفريق

1.إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 3.778.320 مليون مدرب

2.محمد صلاح (ليفربول) - 3.569.763 مليون مدرب

2.كول بالمر (تشيلسي) - 720.827 ألف مدرب