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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز توتنهام على مانشستر سيتي

10:10 م السبت 23 نوفمبر 2024

ترتيب الدوري الإنجليزي

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كتب - محمد القرش:

فاز توتنهام على منافسه مانشستر سيتي في الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وابتعد السيتي عن صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث يفصله 5 نقاط عن المتصدر ليفربول.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسار السيتي

1- ليفربول، 28 نقطة

2- مانشستر سيتي، 23 نقطة

3- تشيلسي، 22 نقطة

4- أرسنال، 22 نقطة

5- برايتون، 22 نقطة

6- توتنهام، 19 نقطة

7- نوتينجهام فورست، 19

8- أستون فيلا، 19 نقطة

9- نيوكاسل يونايتد، 18 نقطة

10- فولهام، 18 نقطة

11- برينتفورد، 17 نقطة

12- مانشستر يونايتد، 15 نقطة

13- بورنموث، 15 نقطة

14- وست هام، 12 نقطة

15- إيفرتون، 11 نقاط

16- ليستر سيتي، 10 نقاط

17- ولفرهامبتون، 9 نقاط

18- كريستال بالاس، 8 نقاط

19- إيبسويتش تاون، 8 نقاط

20- ساوثهامبتون، 4 نقاط

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