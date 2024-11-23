جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز توتنهام على مانشستر سيتي
كتب - محمد القرش:
فاز توتنهام على منافسه مانشستر سيتي في الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وابتعد السيتي عن صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث يفصله 5 نقاط عن المتصدر ليفربول.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسار السيتي
1- ليفربول، 28 نقطة
2- مانشستر سيتي، 23 نقطة
3- تشيلسي، 22 نقطة
4- أرسنال، 22 نقطة
5- برايتون، 22 نقطة
6- توتنهام، 19 نقطة
7- نوتينجهام فورست، 19
8- أستون فيلا، 19 نقطة
9- نيوكاسل يونايتد، 18 نقطة
10- فولهام، 18 نقطة
11- برينتفورد، 17 نقطة
12- مانشستر يونايتد، 15 نقطة
13- بورنموث، 15 نقطة
14- وست هام، 12 نقطة
15- إيفرتون، 11 نقاط
16- ليستر سيتي، 10 نقاط
17- ولفرهامبتون، 9 نقاط
18- كريستال بالاس، 8 نقاط
19- إيبسويتش تاون، 8 نقاط
20- ساوثهامبتون، 4 نقاط
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