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جوارديولا يحقق رقما قياسيا سلبيا مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

09:51 م السبت 23 نوفمبر 2024

توتنهام ضد مانشستر سيتي

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كتب - محمد القرش:

قاد المدرب الإسباني، بيب جوارديولا، فريق مانشستر سيتي للخسارة أمام توتنهام هوتسبر في الدولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد هذه هي الخسارة الخامسة لمانشستر سيتي على التوالي بجميع المسابقات، كأس رابطة إنجلترا ودوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

وأصبح مانشستر سيتي هو أول فريق حامل للدوري الإنجليزي يخسر 5 مواجهات متتالية بجميع المسابقات، منذ تشيلسي في شهر مارس عام 1956(وفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات الرياضية).

وجاء ذلك بعد الخسارة من توتنهام في كأس رابطة إنجلترا، وبرايتون في الدوري، وسبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا.

بجانب برايتون وتوتنهام هوتسبر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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مان سيتي ضد توتنهام مانشستر سيتي توتنهام الدوري الإنجليزي توتنهام هوتسبير
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