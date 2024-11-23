جوارديولا يحقق رقما قياسيا سلبيا مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

قاد المدرب الإسباني، بيب جوارديولا، فريق مانشستر سيتي للخسارة أمام توتنهام هوتسبر في الدولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد هذه هي الخسارة الخامسة لمانشستر سيتي على التوالي بجميع المسابقات، كأس رابطة إنجلترا ودوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

وأصبح مانشستر سيتي هو أول فريق حامل للدوري الإنجليزي يخسر 5 مواجهات متتالية بجميع المسابقات، منذ تشيلسي في شهر مارس عام 1956(وفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات الرياضية).

وجاء ذلك بعد الخسارة من توتنهام في كأس رابطة إنجلترا، وبرايتون في الدوري، وسبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا.

بجانب برايتون وتوتنهام هوتسبر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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