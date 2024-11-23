لا بديل عن الفوز.. موعد مباراة منتخب مصر للشباب ضد تونس والقنوات الناقلة

كتب - محمد القرش:

ضرب منتخب مصر موعدا مع نظيره التونسي في الجولة الرابعة من مواجهات تصفيات بطولة شمال إفريقيا للشباب.

وتعد هذه المباراة مهمة جدا للفراعنة، حيث لا يوجد بديل عن الفوز من أجل التأهل إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

موعد مباراة منتخب مصر للشباب ضد تونس والقنوات الناقلة

وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 نوفمبر، في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب استاد هيئة قناة السويس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة.

وتمتلك شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" حقوق بث مباريات بطولة شمال إفريقيا للشباب تحت 20 عاما المقامة في مصر.

اقرأ أيضًا:

بعد فوز مصر على ليبيا.. الترتيب النهائي لبطولة شمال إفريقيا تحت 17 عاما

حالة واحدة للتأهل.. ما موقف منتخب مصر للشباب بعد فوز تونس على الجزائر؟