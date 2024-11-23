منتخب مصر يفوز ببطولة شمال إفريقيا تحت 17 عاما

كتب ـ محمد الميموني:

فاز منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما ببطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

وخاض منتخب مصر مباراة ضد نظيره الليبي اليوم السبت، بقيادة المدير الفني أحمد الكأس، والذي فاز بها بنتيجة 7-1.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تهنئة جاءت كالتالي: "منتخب مصر بطلا لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما".

الجدير بالذكر أن منتخب مصر احتل صدارة ترتيب بطولة شمال إفريقيا برصيد 9 نقاط، متفوقا على المغرب صاحب الـ8 نقاط.